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05:39, 21 апреля 2025Бывший СССР

На Украине высказались об отказе от Крыма

Дубинский: Признание Крыма будет поворотным моментом для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TETIANA DZHAFAROVA / Pool / Reuters

Если президента Украины Владимира Зеленского заставят признать Крым российским, то отказ от остальных регионов будет решенным вопросом. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия», — считает он. Как указал политик, угроза санкций значительно повлияла на Зеленского.

По его словам, украинского лидера исключили из переговоров с участием Вашингтона после скандала в Белом доме, поэтому повлиять на них он не может.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признать Крым российской территорией. По данным СМИ, признание полуострова может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине.

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