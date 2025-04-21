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20:56, 21 апреля 2025Мир

Великобритания призвала Россию к полному прекращению огня на Украине

Standard: премьер Британии Стармер призвал РФ к прекращению огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по завершении пасхального перемирия призвал Россию к полному прекращению огня на Украине. Об этом со ссылкой на источник с Даунинг-стрит пишет газета The Standard.

«Великобритания поддерживает призывы Украины к России взять на себя обязательство о полном прекращении огня», — передал собеседник издания слова премьера.

Ранее член палаты лордов Великобритании лорд Ричард Балф заявил, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам, чтобы урегулировать конфликт с Россией.

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