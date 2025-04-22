Военкор рассказал о значении освобождения российскими войсками Сухой Балки в ДНР

Военкор Андрица: Освобождение Сухой Балки открывает короткий путь к Щербиновке

Освобождение российскими войсками Сухой Балки в Донецкой народной республике (ДНР) открывает самый короткий путь подскока к Щербиновке и железнодорожной станции на Краматорск. Об этом в эфире Первого канала рассказал военкор RT Влад Андрица.

По его словам, именно поэтому во время пасхального перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались его атаковать.

Кроме того, он заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» зачистили мощный укрепрайон ВСУ возле канала Северский Донец.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ заняли Сухую Балку.

В ночь с 19 на 20 апреля ВСУ атаковали российские позиции у сел Богатырь и Сухая Балка.