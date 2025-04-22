Бывший футболист «Спартака» назвал суммы премиальных за победу при Романцеве

Экс-футболист Мор: Премиальные за один матч в «Спартаке» равнялись зарплате

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор в интервью YouTube-каналу «Спартак Шоу» назвал суммы премиальных за победу при главном тренере Олеге Романцеве.

Экс-футболист сообщил, что его премиальные за один матч равнялись зарплате, то есть трем тысячам долларов. Он подчеркнул, что для этого нужно было выйти в стартовом составе и победить. «Это деньги давали не сразу и только за победы над московскими клубами, "Аланией" и "Ротором"», — добавил Мор.

Мор выступал за «Спартак» с января 1999-го по июль 2000 года. На его счету один забитый мяч в 32 матчах в составе команды.

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался за понижение зарплат футболистам. Он предложил Российскому футбольному союзу установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц.