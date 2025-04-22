Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
1:6
Завершен
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 6-й матч
Зенит
102:68
Завершен
Парма
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Нант
1:1
2-й тайм
live
ПСЖ
Франция — Лига 1|29-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
01:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Вегас Голден Найтс
Завтра
06:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
23:18, 22 апреля 2025Спорт

Бывший футболист «Спартака» назвал суммы премиальных за победу при Романцеве

Экс-футболист Мор: Премиальные за один матч в «Спартаке» равнялись зарплате
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор в интервью YouTube-каналу «Спартак Шоу» назвал суммы премиальных за победу при главном тренере Олеге Романцеве.

Экс-футболист сообщил, что его премиальные за один матч равнялись зарплате, то есть трем тысячам долларов. Он подчеркнул, что для этого нужно было выйти в стартовом составе и победить. «Это деньги давали не сразу и только за победы над московскими клубами, "Аланией" и "Ротором"», — добавил Мор.

Мор выступал за «Спартак» с января 1999-го по июль 2000 года. На его счету один забитый мяч в 32 матчах в составе команды.

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался за понижение зарплат футболистам. Он предложил Российскому футбольному союзу установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    В Одессе после взрывов начался пожар

    В российском регионе сгорели десятки домов из-за атак ВСУ

    Бывший футболист «Спартака» назвал суммы премиальных за победу при Романцеве

    Никас Сафронов оценил написанный им портрет Трампа

    Военкор рассказал о значении освобождения российскими войсками Сухой Балки в ДНР

    Продюсер выпустившего интервью с Зеленским шоу ушел в отставку после критики Трампа

    В Киеве заявили о готовности пойти на уступки Трампу ради мирного урегулирования

    Идею США признать Крым российским оценили

    В США положительно оценили готовность России к двусторонним переговорам с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости