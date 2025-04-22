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11:31, 22 апреля 2025Силовые структуры

Бывший замглавы Минобороны Булгаков послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову

Экс-замглавы МО Булгаков послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову после допроса
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков после допроса послал воздушный поцелуй бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе допроса в Мосгорсуде Булгаков подтвердил, что Минобороны и лично Иванов занимались отбором ставших предметом спора двух паромов. После допроса он послал воздушный поцелуй Иванову и был этапирован в СИЗО в сопровождении конвойных.
 
Булгаков арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России. Его задержали в июле по коррупционному делу.

Иванов причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

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