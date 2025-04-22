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03:40, 22 апреля 2025Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Канаева объявила об уходе из сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева объявила об уходе из сборной РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Евгения Канаева

Евгения Канаева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева объявила об уходе из тренерского штаба сборной России. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала она.

Канаева выигрывала золото в индивидуальном первенстве на Играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году. На счету россиянки 17 золотых медалей чемпионатов мира и 13 наград высшего достоинства на европейских первенствах.

В феврале сообщалось, что Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. По ее словам, она намерена передать накопленный опыт тренерам.

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