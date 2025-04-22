Двукратная олимпийская чемпионка Канаева объявила об уходе из сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева объявила об уходе из сборной РФ

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева объявила об уходе из тренерского штаба сборной России. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала она.

Канаева выигрывала золото в индивидуальном первенстве на Играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году. На счету россиянки 17 золотых медалей чемпионатов мира и 13 наград высшего достоинства на европейских первенствах.

В феврале сообщалось, что Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. По ее словам, она намерена передать накопленный опыт тренерам.