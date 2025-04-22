Еще один российский хоккеист перебрался в НХЛ

Хоккеист «Металлурга» Юров продолжит карьеру в системе «Миннесоты» в НХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» объявил об уходе нападающего Данилы Юрова. Об этом команда из Магнитогорска сообщила на своем сайте

Контракт был расторгнут по инициативе игрока. «21-летний форвард принял решение о продолжении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в системе команды "Миннесота Уайлд", которая задрафтовала его в 2022-м году», — говорится в заявлении. Отмечается, что в России права на нападающего сохранит «Металлург».

В сезоне-2024/2025 Юров провел пять матчей в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметившись одним голом. В 46 играх регулярного чемпионата он забросил 13 шайб и сделал 12 результативных передач.

Юров — воспитанник школы «Металлурга». В системе команды из Магнитогорска он провел 10 лет. В КХЛ форвард дебютировал в сентябре 2020-го в возрасте 16 лет.

Ранее в НХЛ перебрался еще ряд российских спортсменов. Контракты получили экс-игроки СКА Александр Никишин («Каролина Харрикейнс»), Арсений Грицюк («Нью-Джерси Девилс»), Захар Бардаков («Колорадо Эвеланш») и Иван Демидов, который уже дебютировал за «Монреаль Канадиенс».