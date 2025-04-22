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16:25, 22 апреля 2025Моя страна

Европеец переехал в Россию и создал уникальную конюшню

Переехавший на Сахалин европеец Ван дер Волф создал целый приют для лошадей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ASTV

Пейтер ван дер Волф из Голландии поехал жить в Россию, начал заботиться о лошадях и создал уникальную конюшню. Его историю приводит телеканал АСТВ.

Голландец живет на Сахалине уже много лет, хотя сам уроженец острова Тексел в Нидерландах. Он «нашел свое призвание не в тюльпанах и ветряных мельницах, а в заботе о животных», сказано в сюжете.

Ван дер Волф создал конную ферму в Лиственничном. Место стало приютом для больных и немощных лошадей, которым необходима помощь и забота.

В конюшне сейчас находятся 12 лошадей. Пять из них завел Ван дер Волф, а остальные оказались «отказниками». Голландец пояснил, что в приют были отданы животные с разными проблемами и особенностями, которым необходимо дорогостоящее лечение и лекарства. Он и его коллега-зоотехник успешно ухаживают за такими лошадьми.

Недавно европеец также был номинирован на международную премию «Мой ласковый и нежный зверь — 2024» в номинации «В ответе за тех…». Необычное достижение Ван дер Волфа в области зоозащиты было высоко отмечено организаторами. «Работа голландца, нашедшего свое счастье на далеком Сахалине и покорившего сердца членов жюри и жителей своей любовью к лошадям, принесла ему бронзовую медаль», — сказано в сообщении. 18 апреля победителей, в число которых вошел и европеец, наградили в Зеленоградске, недалеко от Калининграда.

Ранее под Вологдой фермер Светлана Святова создала конный двор для сохранения исчезающей мезенской породы лошадей. Тем временем в Чечне на базе ипподрома в Грозном началось строительство нового завода «Ахмат», где будут выводить элитные породы лошадей, участвующих в скачках.

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