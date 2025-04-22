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12:12, 22 апреля 2025Спорт

Гашек пожаловался МОК и IIHF на угрозы от Дмитрия Медведева

Гашек пожаловался МОК и IIHF на угрозы от бывшего президента России Медведева
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек пожаловался Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF) на угрозы от бывшего президента России Дмитрия Медведева. Он сообщил на своей странице в соцсети X, что направил в организации письма.

«Я считаю оба письма очень важными не только для МОК и IIHF, но и для всего спортивного, а также неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней», — заявил чех. В них он также указал на важность решений организаций в ближайшие месяцы и предложил помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой СВО.

Гашек отказался поздравлять россиянина Александра Овечкина с рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в регулярных чемпионатах. Медведев в своем Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

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