Главреда «Новой газеты. Европа» заочно приговорили к шести годам

В Москве суд заочно приговорил главреда «Новой газеты. Европа» Мартынова

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам лишения свободы главного редактора «Новой газеты. Европа» (признана нежелательной организацией в России) Кирилла Мартынова (признан в России иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Журналиста признали виновным по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

Дело в отношении Мартынова возбудили 19 сентября 2024 года. 6 ноября 2024 года его заочно арестовали.