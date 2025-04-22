Избивших восьмиклассника подростков исключили из московской школы

В Москве избивших восьмиклассника подростков отчислили из школы

В Москве избивших восьмиклассника подростков отчислили из школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в учебном учреждении.

О применении насилия в отношении ученика школы № 2120, причиной чему стал внешний вид ребенка, стало известно 21 апреля.

После случившегося руководство учреждения инициировало проведение собрания. «Было принято решение об исключении виновных в избиении. (...) Приказы об отчислении школьников уже подписаны директором школы», — рассказали в школе.

Ранее было опубликовано видео происшествия в школе №2120. На нем видно бьющегося в судорогах мальчика, лежащего на полу. На другом ролике видно, что он одет в черное и носит ремень с множеством металлических заклепок. Это может говорить о принадлежности ребенка к одной из субкультур, что и спровоцировало напавших на него подростков.