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15:54, 22 апреля 2025Спорт

Кабаева вышла в свет в платье с цветочным принтом

Кабаева появилась на фестивале «Алина-2025» в платье с цветочным принтом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила фестиваль своего имени «Алина-2025». Фотографии появились в Telegram-канале Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Мероприятие прошло в Сириусе. Кабаева вышла в свет в струящемся платье нежно-голубого цвета с цветочным принтом. 41-летняя спортсменка собрала волосы в пучок и сделала макияж с черными стрелками.

Ранее Кабаева сделала заявление о допуске российских гимнастов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она призвала вернуть сборной России право выступать с флагом и гимном на международных турнирах.

Кабаева завершила карьеру в 2007 году. На ее счету победа в личном многоборье на Олимпиаде-2004 в Афинах и бронза в том же виде программы на Играх-2000 в Сиднее. Также она девять раз становилась чемпионкой мира.

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