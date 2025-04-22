Кабаева вышла в свет в платье с цветочным принтом

Кабаева появилась на фестивале «Алина-2025» в платье с цветочным принтом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила фестиваль своего имени «Алина-2025». Фотографии появились в Telegram-канале Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Мероприятие прошло в Сириусе. Кабаева вышла в свет в струящемся платье нежно-голубого цвета с цветочным принтом. 41-летняя спортсменка собрала волосы в пучок и сделала макияж с черными стрелками.

Ранее Кабаева сделала заявление о допуске российских гимнастов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она призвала вернуть сборной России право выступать с флагом и гимном на международных турнирах.

Кабаева завершила карьеру в 2007 году. На ее счету победа в личном многоборье на Олимпиаде-2004 в Афинах и бронза в том же виде программы на Играх-2000 в Сиднее. Также она девять раз становилась чемпионкой мира.

