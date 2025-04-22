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12:56, 22 апреля 2025Россия

Кадыров показал кадры с попыткой прорыва российской границы украинскими военными

Кадыров опубликовал видео с попыткой прорыва границы украинскими войсками
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры с попыткой прорыва российской границы украинскими войсками, а также работой спецназа «Ахмат».

Все произошло на сумском направлении, где границу контролируют солдаты спецназа «Ахмат».

«Бойцы группы Аида СпН "АХМАТ" МО РФ провели упреждающее минирование, что позволило сорвать вражеский план. Боевая бронемашина противника подорвалась на минном заграждении и была добита точным ударом с оптоволоконного дрона», — написал Кадыров.

После этого ВСУ предприняли попытку отступить с помощью бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), однако российским бойцам удалось уничтожить технику.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что ВСУ дважды попытались прорваться через российскую границу в районе Белгородской области. В первом случае группа украинской пехоты была вскрыта и уничтожена близ границы у села Миропольское Сумской области, во втором солдаты ВСУ пытались прорваться через лесные массивы.

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