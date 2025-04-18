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07:35, 18 апреля 2025Россия

Стало известно о двух попытках ВСУ прорваться через границу России

ВСУ попытались прорваться через российскую границу в районе Белгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды попытались прорваться через российскую границу в районе Белгородской области. О попытках штурма стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный ветер».

По информации «Северного ветра», обе попытки прорыва были совершены 17 апреля. В первом случае группа украинской пехоты была вскрыта и уничтожена близ границы у села Миропольское Сумской области, во втором солдаты ВСУ пытались прорваться через лесные массивы.

«Противник не оставляет попыток прорыва (...) Северяне (бойцы группировки войск Север — прим. «Ленты.ру») уничтожают живую силу противника (...) Пересечения государственной границы не допущено», — рассказали авторы «Северного ветра».

Ранее сегодня, 18 апреля, власти Белгородской области сообщили о смерти двух бойцов самообороны при ударе дронов ВСУ

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