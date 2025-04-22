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14:32, 22 апреля 2025Спорт

Медведев поставил диагноз пожаловавшемуся на него Гашеку

Медведев о жалобах Гашека на него: У него русофобия в форме бреда преследования
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Штукина / Pool / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев поставил диагноз пожаловавшемуся на него олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку. Его слова передает в разговоре с ТАСС помощник Олег Осипов.

По мнению Медведева, Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания — русофобией в форме бреда преследования. «Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — процитировал Осипов зампреда СБ.

Ранее Гашек сообщил, что написал письма в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея. В них он пожаловался на угрозы со стороны Медведева.

6 апреля россиянин Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гашек отказался его поздравлять. Медведев в своем Telegram-канале отметил достижение Овечкина, упомянув и чеха, который активно продвигает инициативы против российских спортсменов.

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