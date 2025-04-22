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09:15, 22 апреля 2025Бывший СССР

Мигрантам из Киргизии продлили срок легализации в России

МИД Киргизии: В России продлили до 10 сентября срок легализации для мигрантов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Для мигрантов из Киргизии срок легализации в России продлили до 10 сентября. Об этом сообщил МИД республики после встречи посла в Москве Кубанычбека Боконтаева с начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.

«На встрече Российской стороной анонсировано продление до 10 сентября 2025 года сроков действия Указа Президента Российской Федерации, представляющего возможность урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киргизский дипломат также вновь выразил обеспокоенность из-за задержания соотечественников в одной из бань Москвы 11 апреля.

Ранее замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев заявил, что Бишкек просит Россию продлить срок легализации мигрантов. Он отметил, что также обсуждал данный вопрос с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком.

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