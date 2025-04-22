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18:27, 22 апреля 2025Россия

Минобороны раскрыло последствия взрыва боеприпасов в воинской части

МО: При возгорании в воинской части во Владимирской области никто не пострадал
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Предварительно, в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области никто не пострадал. Подробности случившегося раскрыло Минобороны России, передает ТАСС.

Иных деталей не приводится.

Как указало ведомство, на территории части произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Жителей поселка Барсово Киржачского района Владимирской области после взрыва эвакуируют. Между тем, по данным издания Baza, эвакуация также объявлена в Мирном, СНТ Звездный, поселке Дубки, Першино, деревне Храпки и Грибаново. В районе введен режим ЧС.

Как рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, арсенал в районе взрыва «очень солидный». «Вопрос — что именно взорвалось и в каком виде. Там ведь не только арсеналы, там и мастерские по ремонту», — заметил эксперт.

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