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08:00, 22 апреля 2025Из жизни

Мужчина заставил 15-летнего сына присоединиться к оргии с тремя женщинами за 40

В США отец заставил трех любовниц совратить 15-летнего сына
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Жителю американского штата Миннесота и трем женщинам, которые в разные периоды времени были его любовницами, предъявлены обвинения в организации оргий с участием 15-летнего подростка. Об этом сообщает издание The Minnesota Star Tribune.

По версии следствия, 39-летний Уильям Рой Уитт заставил несовершеннолетнего сына заниматься сексом с его любовницами, одной из которых было 44, а двум другим — по 43 года. Впервые это произошло вскоре после того, как подростку исполнилось 15 лет. Уитт давал ему алкоголь, принес диджейское оборудование и иногда мог сам присоединиться к групповому сексу.

Подросток утверждает, что происходящее вызывало у него дискомфорт, но отказаться он не мог. По его словам, Уитт говорил ему «быть мужчиной». В конце концов он решил избегать контактов с отцом. К тому времени, когда о случившемся узнали в правоохранительных органах, подросток жил у матери в другом штате.

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Уитту предъявлены обвинения в преступных действиях сексуального характера и пособничестве преступным действиям сексуального характера. Его любовницы также обвиняются в различных преступлениях против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Юта Мэлори Нильсон арестовали за совращение 15-летнего ученика. 28-летняя женщина состояла в неподобающих отношениях с подростком на протяжении двух лет.

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