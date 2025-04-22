Очевидец рассказал о зареве во время взрывов боеприпасов во Владимирской области

Очевидец рассказал о зареве в небе в момент взрывов под Владимиром

Житель села Барсово Александр рассказал о происходившем в момент взрывов под Киржачом во Владимирской области. Обстановку он описал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам очевидца, проживающего в селе Барсово в десяти километрах от места происшествия, в воздухе была слышна целая серия взрывов. Также, по его словам, в небе наблюдалось яркое зарево.

«Прозвучал один взрыв, потом другой, потом два сразу, потом перерыв и снова взрыв. В деревне Бельково, недалеко от Киржача, дрожали стекла», — рассказал очевидец.

Мужчина также добавил, что в сторону Киржача отправились экстренные службы.

Минобороны сообщило, что на территории части во Владимирской области произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. При этом он не уточнил деталей произошедшего.