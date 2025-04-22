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21:20, 22 апреля 2025Спорт

Определился еще один полуфиналист Кубка Гагарина

Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Определился еще один полуфиналист Кубка Гагарина сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в шестом матче четвертьфинальной серии. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Динамо» выиграло серию до четырех побед со счетом 4-12. Команда вышла в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышел челябинский «Трактор». В четвертьфинале команда оказалась сильнее минского «Динамо».

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