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20:08, 22 апреля 2025Россия

Подсчитано число прилетов в частные дома после взрывов во Владимирской области

Около 18 снарядов прилетели в частные дома после взрывов во Владимирской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Около 18 снарядов прилетели в частные дома после взрывов на территории воинской части во Владимирской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что один из снарядов попал в подвал жилого дома, а еще один — в гараж. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако. В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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