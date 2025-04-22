Политолог заявил о раскрывшем истинные намерения Европы пасхальном перемирии

Политолог Велизаде: Пасхальное перемирие раскрыло истинные намерения Европы

Пасхальное перемирие, объявленное Россией, раскрыло истинные намерения ряда политических сил в Европе. Об этом заявил РИА Новости азербайджанский эксперт, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

Он отметил, что режим перемирия показал, что потенциал мирного разрешения украинского конфликта еще не исчерпан, однако некоторые круги в европейских странах выступают за продолжение конфликта, способствуют затягиванию переговоров и ухудшают политический фон вокруг этого процесса.

«Перемирие не входило в их планы по продолжению военных действий. Кстати, именно данный шаг Москвы по объявлению пасхального перемирия раскрыл истинные намерения тех самых кругов, которые и препятствуют достижению мира в регионе», — подчеркнул Велизаде.

Он добавил, что движущим фактором для достижения прочного мира на Украине является добрая воля, и инициатива Москвы создала положительный прецедент для движения в сторону прекращения военных действий.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по этому вопросу. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул Зеленский.

