Синоптик оценила вероятность появления сугробов в Москве

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве пройдет мокрый снег

В субботу и воскресенье, 26 и 27 апреля, в столичном регионе температура окажется на два-три градуса ниже климатической нормы. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дневная температура составит около плюс десяти градусов Цельсия, по ночам ожидается до плюс двух. При этом резкий переход к погоде, как в начале марта или апреля, придет на смену июльской, которой москвичи наслаждаются в настоящее время.

В субботу ожидается затяжной дождь, выпадет до 13 миллиметров осадков. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье не исключен мокрый снег. Он покружится в воздухе, возможно, к утру даже ляжет на землю тонким слоем, но быстро растает, заверила синоптик. Она призвала жителей столицы не ждать сугробов. Однако снег может навредить ягодным кустарникам на даче, если те уже зацвели, отметила Позднякова.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве резко изменится в четверг, 24 апреля. В ночные часы температура воздуха будет плюс 3-8 градусов, а днем — 8-13 градусов, это соответствует климатической норме для апреля. При этом возможны интенсивные дожди. Обильные осадки также ожидаются в начале мая.