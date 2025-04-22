Стилист оценила наряд Пугачевой с цветными колготками

Стилист Голубева похвалила образ певицы Аллы Пугачевой с цветными колготками

Стилист Лариса Голубева оценила внешний вид советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Эксперт похвалила образ примадонны в честь ее 76-летия, состоящий из мини-платья и цветных колготок. «Ее наряд смотрится по-королевски и очень актуально. Крупные, гипертрофированные детали сейчас в тренде. В целом в образе артистки считываются ноты готического стиля», — подчеркнула специалистка.

Кроме того, Голубева подчеркнула, что у исполнительницы есть чувство вкуса и умение скрыть недостатки. По этой причине, уточнила стилист, знаменитости с ее стройными ногами идут наряды длины мини.

«Знание ДНК своего стиля помогает артистке на всем творческом пути. Да, она может носить не только длинные юбки и брюки, а короткие платья, подчеркивающие стройные ноги», — заключила она.

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