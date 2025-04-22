Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:59, 22 апреля 2025Россия

В эпицентр пожара во Владимирской области запустят квадрокоптеры

В эпицентр ЧС во Владимирской области запустят квадрокоптеры
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В эпицентр чрезвычайной ситуации (ЧС) во Владимирской области запустят квадрокоптеры для определения очагов возгорания. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Киржачского района.

Решение об исследовании территории с помощью дронов было принято по итогам заседания комиссии по ЧС. «Просим иметь это в виду и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

По данным Telegram-канала Baza, в результате прилета снаряда, находящегося на территории части, пострадал житель одного из близлежащих населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Окна трясутся, дым валит». Последствия взрывов в воинской части под Владимиром. Рассказы очевидцев и комментарии Минобороны

    Подсчитано число прилетов в частные дома после взрывов во Владимирской области

    Apple уличили во лжи из-за рекламы ИИ

    Российская стюардесса назвала лучший для родов ребенка рейс

    Анна Семенович захотела сбежать из загородного дома

    Раскрыта стоимость пластики 60-летней звезды сериала «Бальзаковский возраст»

    В эпицентр пожара во Владимирской области запустят квадрокоптеры

    Популярная журналистка назвала главное отличие российских звезд от американских

    Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Ватикане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости