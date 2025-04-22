В эпицентр пожара во Владимирской области запустят квадрокоптеры

В эпицентр ЧС во Владимирской области запустят квадрокоптеры

В эпицентр чрезвычайной ситуации (ЧС) во Владимирской области запустят квадрокоптеры для определения очагов возгорания. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Киржачского района.

Решение об исследовании территории с помощью дронов было принято по итогам заседания комиссии по ЧС. «Просим иметь это в виду и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

По данным Telegram-канала Baza, в результате прилета снаряда, находящегося на территории части, пострадал житель одного из близлежащих населенных пунктов.