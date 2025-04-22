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19:16, 22 апреля 2025Россия

Стало известно о пострадавшем при взрывах во Владимирской области

Появилась информация о пострадавшем при взрывах во Владимирской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

При взрывах в Киржачском районе Владимирской области пострадал один человек. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавший — житель одного из населенных пунктов, находящихся около воинской части. У него диагностировали минно-взрывную травму, которую он получил во время прилета снаряда.

Мужчину госпитализировали, информации о других пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось о падении на гражданские объекты нескольких боеприпасов, которые находились на территории воинской части.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

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