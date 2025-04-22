Боеприпас упал на частный дом после взрывов во Владимирской области

ТАСС: Боеприпас упал на частный дом после взрывов во Владимирской области

Боеприпас упал на частный дом после взрывов на территории воинской части во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя товарищества Александра Мельникова.

«В доме людей не было, я стоял, и в пяти метрах от меня снаряд летел. Он пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было», — рассказал он.

Издание Baza в Telegram-канале сообщило о нескольких прилетах на частные дома, которые произошли после взрывов.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако. В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Минобороны России пояснили, что возгорание и взрыв произошли на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.