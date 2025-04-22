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19:02, 22 апреля 2025Россия

Боеприпас упал на частный дом после взрывов во Владимирской области

ТАСС: Боеприпас упал на частный дом после взрывов во Владимирской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «112»

Боеприпас упал на частный дом после взрывов на территории воинской части во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя товарищества Александра Мельникова.

«В доме людей не было, я стоял, и в пяти метрах от меня снаряд летел. Он пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было», — рассказал он.

Издание Baza в Telegram-канале сообщило о нескольких прилетах на частные дома, которые произошли после взрывов.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако. В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Минобороны России пояснили, что возгорание и взрыв произошли на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

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