Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:45, 22 апреля 2025Моя страна

В России нашли еще одно применение опасному борщевику

Ученые в Нижнем Новгороде захотели перерабатывать опасный борщевик в сахар
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Борщевик является важным источником сахара и целлюлозы, так что его не надо уничтожать, а можно успешно перерабатывать. Такое применение растению нашли ученые Нижегородского агротехнологического университета имени Л.Я. Флорентьева, пишет ТАСС.

Как заявил завкафедрой университета Валентин Ивенин, борщевик отличается высокой адаптивностью к условиям среды и быстрой способностью к распространению, так что не зря его считают настоящим захватчиком сельхозземель. При этом избавиться от растения очень непросто: его семена сохраняют всхожесть в почве многие годы.

По словам исследователя, переработка — самый оптимальный способ борьбы с сорным растением. Ивенин объяснил, что прежде всего борщевик является частью огромной экосистемы, так что нельзя просто так его истреблять. Помимо этого, ученым легче понять, как взаимодействовать с этим «противным» растением, чем пытаться его уничтожить.

Несмотря на то, что растение не может быть использовано в качестве корма, оно остается источником качественного сырья. Например, в борщевике содержится до 30 процентов сахара, так что он вполне мог бы претендовать на роль альтернативы привычной нам сахарной свеклы

Валентин Ивенинзавкафедрой НГАТУ

Также он отметил, что в стебле содержится 35 процентов целлюлозы. Все эти данные, по словам специалиста, могли бы стать перспективой для создания легкой промышленности в России.

Ранее опасному борщевику нашли еще одно применение. Ученые из Перми разработали способ извлечения эфирного масла из его плодов. Теперь химики хотят разработать на основе такого масла средство, приближенное к фунгицидному, для защиты растений от грибковых инфекций и санитарной обработки помещений.

Также специалисты создали полезный дрон для каждого дачника. Новый гаджет для борьбы с борщевиком, считающимся чрезвычайно опасным растением, работает с микроволнами. Российские ученые назвали его «роботом-убийцей» борщевика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

    Профсоюзы призвали платить россиянам больше за дополнительные переработки

    Четырежды судимому уголовнику назначат новый срок за учиненную 20 лет назад расправу

    В российский магазин вернули украденного кота-талисмана

    В браузер Microsoft встроили ИИ

    Нагиев прокомментировал обвинения в инфоцыганстве

    Россиян предупредили о последствиях употребления алкоголя и фастфуда

    На Западе призвали прислушаться к России

    В США раскрыли ожидания от Украины и Европы

    Раскрыты планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО на восток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости