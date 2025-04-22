В России нашли еще одно применение опасному борщевику

Ученые в Нижнем Новгороде захотели перерабатывать опасный борщевик в сахар

Борщевик является важным источником сахара и целлюлозы, так что его не надо уничтожать, а можно успешно перерабатывать. Такое применение растению нашли ученые Нижегородского агротехнологического университета имени Л.Я. Флорентьева, пишет ТАСС.

Как заявил завкафедрой университета Валентин Ивенин, борщевик отличается высокой адаптивностью к условиям среды и быстрой способностью к распространению, так что не зря его считают настоящим захватчиком сельхозземель. При этом избавиться от растения очень непросто: его семена сохраняют всхожесть в почве многие годы.

По словам исследователя, переработка — самый оптимальный способ борьбы с сорным растением. Ивенин объяснил, что прежде всего борщевик является частью огромной экосистемы, так что нельзя просто так его истреблять. Помимо этого, ученым легче понять, как взаимодействовать с этим «противным» растением, чем пытаться его уничтожить.

Несмотря на то, что растение не может быть использовано в качестве корма, оно остается источником качественного сырья. Например, в борщевике содержится до 30 процентов сахара, так что он вполне мог бы претендовать на роль альтернативы привычной нам сахарной свеклы Валентин Ивенин завкафедрой НГАТУ

Также он отметил, что в стебле содержится 35 процентов целлюлозы. Все эти данные, по словам специалиста, могли бы стать перспективой для создания легкой промышленности в России.

Ранее опасному борщевику нашли еще одно применение. Ученые из Перми разработали способ извлечения эфирного масла из его плодов. Теперь химики хотят разработать на основе такого масла средство, приближенное к фунгицидному, для защиты растений от грибковых инфекций и санитарной обработки помещений.

Также специалисты создали полезный дрон для каждого дачника. Новый гаджет для борьбы с борщевиком, считающимся чрезвычайно опасным растением, работает с микроволнами. Российские ученые назвали его «роботом-убийцей» борщевика.