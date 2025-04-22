Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 22 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о готовности Украины уступить территории

Депутат Чепа: Россию устроит отказ Украины от территорий только де-юре
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Россия пойдет на соглашение с Украиной, если она признает российские территории в юридическом порядке, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее газета The New York Post (NYP) со ссылкой на американского чиновника заявила о том, что Украина готова отказаться от 20 процентов территории, пока они будут считаться признанными де-факто, а не де-юре. При этом подчеркивалось, что Киев на собирается отдать их России навсегда.

Чепа отметил, что Россия будет внимательно изучать, что означает признание территорий де-факто. Сейчас российские власти интересует только юридически закрепленные соглашения, подчеркнул депутат. Вместе с тем он отметил, что в озвученные 20% территорий могут войти все новые российские регионы.

«Неизвестно, считают ли они при этом Крым, но это почти четыре полные территории. В 20% как раз входят Донбасс, Запорожье и Херсонская область», — объяснил парламентарий.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы. Кроме того, предложение Вашингтона предполагает отказ от обсуждения членства Киева в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Украина готова отказаться от территорий при одном условии. Что известно о деталях мирного плана?

    Трамп ответил на вопрос о признании Крыма

    Москвичка получила крупный штраф за поездку на электросамокате

    Российский военнослужащий потерял ноги на СВО и вернулся на службу

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Россиян предупредили об угрожающей одному туристическому региону опасности

    Россиянина осудили за обман участника СВО на 400 тысяч рублей

    У каратистки из-за одной ошибки в спортзале стали отказывать почки

    В России отреагировали на сообщения о готовности Украины уступить территории

    58-летняя Рената Литвинова снялась в прозрачной блузке без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости