В России отреагировали на сообщения о готовности Украины уступить территории

Депутат Чепа: Россию устроит отказ Украины от территорий только де-юре

Россия пойдет на соглашение с Украиной, если она признает российские территории в юридическом порядке, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее газета The New York Post (NYP) со ссылкой на американского чиновника заявила о том, что Украина готова отказаться от 20 процентов территории, пока они будут считаться признанными де-факто, а не де-юре. При этом подчеркивалось, что Киев на собирается отдать их России навсегда.

Чепа отметил, что Россия будет внимательно изучать, что означает признание территорий де-факто. Сейчас российские власти интересует только юридически закрепленные соглашения, подчеркнул депутат. Вместе с тем он отметил, что в озвученные 20% территорий могут войти все новые российские регионы.

«Неизвестно, считают ли они при этом Крым, но это почти четыре полные территории. В 20% как раз входят Донбасс, Запорожье и Херсонская область», — объяснил парламентарий.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы. Кроме того, предложение Вашингтона предполагает отказ от обсуждения членства Киева в НАТО.