Yonhap: Южная Корея запустила четвертый разведывательный спутник

Южная Корея успешно запустила четвертый разведывательный спутник. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает агентство Yonhap.

Запуск в интересах южнокорейского правительства провела американская компания SpaceX. Ракета Falcon 9 со спутником стартовала сегодня, 22 апреля, в 03:48 московского времени с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 15 минут после запуска носителя спутник, предназначенный для наблюдения за КНДР, был выведен на околоземную орбиту.

Пятый разведывательный спутник Республика Корея планирует запустить в конце этого года.

В августе 2024-го издание SpaceNews сообщило, что Южнокорейское аэрокосмическое агентство выбрало ракету Falcon 9 американской компании SpaceX для запуска многоцелевого геостационарного спутника связи GEO-KOMPSAT-3 во второй половине 2027 года.

В июне того же года портал рассказал, что Южная Корея запланировала отправить миссии на Луну и Марс.