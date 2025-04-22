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09:34, 22 апреля 2025Наука и техника

Южная Корея запустила четвертый разведывательный спутник

Yonhap: Южная Корея запустила четвертый разведывательный спутник
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Florence Lo / Reuters

Южная Корея успешно запустила четвертый разведывательный спутник. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает агентство Yonhap.

Запуск в интересах южнокорейского правительства провела американская компания SpaceX. Ракета Falcon 9 со спутником стартовала сегодня, 22 апреля, в 03:48 московского времени с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 15 минут после запуска носителя спутник, предназначенный для наблюдения за КНДР, был выведен на околоземную орбиту.

Пятый разведывательный спутник Республика Корея планирует запустить в конце этого года.

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В августе 2024-го издание SpaceNews сообщило, что Южнокорейское аэрокосмическое агентство выбрало ракету Falcon 9 американской компании SpaceX для запуска многоцелевого геостационарного спутника связи GEO-KOMPSAT-3 во второй половине 2027 года.

В июне того же года портал рассказал, что Южная Корея запланировала отправить миссии на Луну и Марс.

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