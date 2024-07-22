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15:31, 22 июля 2024Наука и техника

Южная Корея обозначила планы в космонавтике

Южная Корея запланировала отправить миссии на Луну и Марс

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Южная Корея запланировала отправить миссии на Луну и Марс. Соответствующие планы глава Корейского аэрокосмического управления Енбин Юн обозначил в ходе 45-й научной ассамблеи Комитета по космическим исследованиям. Об этом пишет издание SpaceNews.

По словам руководителя, в области космонавтики Сеул планирует сосредоточиться на средствах выведения, спутниках и исследовании космоса. Среди долгосрочных целей Корейского аэрокосмического управления — отправка в 2032 году на Луну посадочного модуля, а в 2045-м — аппарата на Марс.

Заместитель главы управления Джон Ли добавил, что Южная Корея продолжит развивать как одноразовые ракеты космического назначения (Nuri или KSLV), так и будет работать над созданием многоразовых носителей. В области спутников страна планирует разработать и запустить космический аппарат разрешением 15 сантиметров.

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Также Сеул планирует запустить в точку L4 системы Земля — Солнце спутник, который бы изучал, в частности, солнечные вспышки.

В июне 2022-го издание The Japan Times сообщило, что в мире появилась седьмая космическая держава — Южная Корея, которой на ракете собственной разработки впервые удалось запустить спутники в космос.

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      Иван Потапов
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