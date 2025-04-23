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21:57, 22 апреля 2025Россия

Директора московской школы уволили после избиения хулиганами ученика до потери сознания

В Москве уволили директора школы, в которой ученика избили до потери сознания
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того как в школе №2120 ученика до потери сознания избили другие школьники, была проведена встреча с родителями. По ее итогам директора учебного заведения решили уволить, сообщил «Ленте.ру» источник в Департаменте образования и науки Москвы.

«Департамент образования и науки города Москвы принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности», — сказал собеседник издания.

Инцидент произошел 21 апреля. Двое подростков напали на 14-летнего ученика и избили его до судорог и потери сознания. По предварительным данным, причиной конфликта стал внешний вид пострадавшего.

Позднее стало известно, что нападавших задержали. В отношении них расследуется уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

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