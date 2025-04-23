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09:43, 23 апреля 2025Ценности

Экс-избранница миллиардера Лебедева снялась в купальнике на фоне слухов о его новом романе

Экс-избранница миллиардера Лебедева Перминова снялась в купальнике на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном образе на фоне слухов о его новом романе. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица снялась во время отдыха на водной вилле на Мальдивах. Она предстала перед камерой, сидя на деревянной скамье в слитном зеленом купальнике с глубоким декольте, которое обнажало часть бюста.

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«Абсолютное расслабление и блаженство», — указала в подписи бывшая возлюбленная предпринимателя.

Ранее в апреле сообщалось, что Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш».

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