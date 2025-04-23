Еще один игрок КХЛ попался на допинге

Капитана «Автомобилиста» Голышева отстранили за нарушение антидопинговых правил

Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Анатолий Голышев попался на допинге. Об этом сообщается на сайте команды.

«Клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в заявлении.

По информации «Советского спорта», игрока временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. В случае подтверждения нарушения хоккеисту грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Голышев — воспитанник системы «Автомобилиста». В текущем сезоне 30-летний форвард провел за команду 52 матча в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и сделав 23 результативные передачи. В плей-офф он сыграл в семи встречах, в которых по одному разу забил и ассистировал.

Ранее сообщалось, что еще два игрока КХЛ провалили допинг-тесты. В пробах хоккеистов ЦСКА Никиты Седова и Владислава Каменева был обнаружен мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму.