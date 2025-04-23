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16:33, 23 апреля 2025Спорт

Еще один игрок КХЛ попался на допинге

Капитана «Автомобилиста» Голышева отстранили за нарушение антидопинговых правил
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Анатолий Голышев попался на допинге. Об этом сообщается на сайте команды.

«Клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в заявлении.

По информации «Советского спорта», игрока временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. В случае подтверждения нарушения хоккеисту грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Голышев — воспитанник системы «Автомобилиста». В текущем сезоне 30-летний форвард провел за команду 52 матча в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и сделав 23 результативные передачи. В плей-офф он сыграл в семи встречах, в которых по одному разу забил и ассистировал.

Ранее сообщалось, что еще два игрока КХЛ провалили допинг-тесты. В пробах хоккеистов ЦСКА Никиты Седова и Владислава Каменева был обнаружен мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму.

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