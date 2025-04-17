Стала известна концентрация мельдония в пробе хоккеиста ЦСКА

В пробе хоккеиста ЦСКА Седова обнаружено мельдония в четыре раза выше порога

В допинг-пробе защитника московского ЦСКА Никиты Седова обнаружено мельдония в четыре раза выше порога. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, концентрация запрещенного вещества в пробе хоккеиста составила 474 нг/мл. Отмечается, что это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

14 апреля допинг-тест Седова показал положительный результат. Сообщалось, что в пробе хоккеиста был обнаружен мельдоний.

Ранее еще одного хоккеиста ЦСКА, нападающего Владислава Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Предположительно, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний также в концентрации, в четыре раза превышающей норму.