Головин оценил отказ украинского вратаря пожимать ему руку на матчах Лиги чемпионов

Головин об отказе украинца Трубина пожимать руку: Он мне никто, никаких проблем

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил отказ украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина пожимать ему руку перед матчами Лиги чемпионов. Его слова приводит «Чемпионат».

Головин поделился, что в первый раз удивился такому поведению вратаря, но потом понял, что этого можно было ожидать. «Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил — я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет — значит, не хочет», — заявил россиянин, отметив, что для него это не проблема.

Трубин дважды отказался приветствовать Головина. Первый раз это произошло в ноябре 2024 года, второй — 13 февраля 2025-го. Трубин проходил мимо Головина во время традиционного приветствия игроков команд.

Украинские спортсмены регулярно отказываются от рукопожатий и совместных фото с россиянами. Подобные ситуации происходили в теннисе, художественной гимнастике и синхронном плавании.