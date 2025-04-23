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13:17, 23 апреля 2025Культура

Госпитализированной звезде «Служебного романа» проведут операцию на сердце

«Абзац»: Звезда «Служебного романа» Немоляева перенесет операцию на сердце
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева госпитализирована, ее готовят к операции. Об этом актриса сообщила изданию «Абзац».

«У меня на завтра запланирована рутинная операция на сердце от аритмии», — рассказала 88-летняя звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж». Немоляева выразила уверенность в том, что ее состояние улучшится через несколько дней.

10 апреля стало известно, что Немоляева пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. Годом ранее артистка почувствовала себя плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она исполняла роль черепахи Тортиллы. По ее словам, причиной стала диагностированная ранее мерцательная аритмия. В 2024 году актриса также была экстренно госпитализирована с подозрением на COVID-19. Позже в СМИ появилась информация, что у Немоляевой выявили приступ фибрилляции предсердий.

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