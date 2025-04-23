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14:09, 23 апреля 2025Из жизни

Король Карл III отметил Пасху с братом-педофилом вместо наследника престола

Принц Эндрю отметил Пасху с королем Карлом III, несмотря на опалу
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Опала принца Эндрю не будет продолжаться вечно, считают эксперты по британской королевской семье. Об этом сообщает издание Radar Online.

Эндрю принял участие в пасхальной службе вместе со старшим братом — королем Великобритании Карлом III. При этом наследник престола, принц Уильям, вопреки традиции не приехал в Виндзор к отцу и вместо этого отметил Пасху в своем особняке в Норфолке.

Еще недавно подобная ситуация казалась немыслимой. Из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетними королева Елизавета II лишила Эндрю титулов и званий, Карл пытался оставить его без денежного пособия, а политики позволяли себе называть принца педофилом.

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По словам королевского эксперта Фила Дампира, появление Эндрю на пасхальной службе свидетельствует о том, что королю не хотелось бы превращать брата в изгоя. Он также видит особый смысл в отсутствии принца Уильяма, всегда выступавшего за жесткие меры в отношении Эндрю.

Справедливо было бы сказать, что Уильям — одна из движущих сил, стоявших за попытками лишить герцога Йоркского будущего. Он не верит, что тот может вернуться, и, как мне сказали, у них довольно напряженные отношения. Думаю, отсутствие Уильяма сильно упростило Эндрю жизнь

Фил Дампиркоролевский эксперт

Поводом для опалы Эндрю был иск, который подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала его отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

В 2024 году стало известно, что Карл III поручил личному казначею, сэру Майклу Стивенсу, лишить принца Эндрю ежегодного денежного содержания. Предположительно, оно составляет порядка одного миллиона фунтов стерлингов.

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