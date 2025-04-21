Принц Уильям и Кейт Миддлтон снова нарушили традицию и не приехали к королю

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не приехали на пасхальную службу короля Карла III

Британскому королю Карлу III снова пришлось отмечать Пасху без наследника престола и его семьи. Об этом сообщает издание People.

Принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и их дети провели выходные в своем особняке в Норфолке. Никто из них не приехал на пасхальную службу в Виндзорском замке, в которой участвовали Карл III и королева Камилла.

Уильям и Кейт нарушили традицию второй раз подряд, однако в прошлом году у них была уважительная причина: у Кейт диагностировали онкологическое заболевание. В этом году их отсутствие объясняют тем, что они желают больше времени проводить с детьми и друг с другом. И Кейт, и Уильям почти не показываются на публике с тех пор, как начались весенние каникулы.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Кейт Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично. Предположительно, диагноз скрыли от Гарри и Меган, поскольку они утратили доверие королевской семьи.