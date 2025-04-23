Модель Перминова высказалась о финансовой стороне отношений с миллиардеров Лебедевым

Модель Перминова заявила, что сама зарабатывала деньги в отношениях с Лебедевым

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова высказалась о финансовой стороне отношений с ним. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

38-летняя манекенщица заявила, что ее удивили комментарии о том, кто ее обеспечивает. Так, по словам знаменитости, длительное время она зарабатывает деньги сама.

«Уже достаточно лет я независимая и материально самостоятельная. Уж точно способна оплачивать все свои расходы и содержать собственных детей», — указала автор поста.

При этом Перминова отметила, что благодарна за встречу с Лебедевым, однако во время совместной с ним жизни она не прекращала трудиться.

«Я благодарю Бога за свою интересную жизнь, где не все было гладко и сладко. Безусловно, за встречу с Александром. Он, конечно, дал мне многое. С ним мы не только растили наших детей, с ним росла и я сама, и он. Неизменно было одно: я всегда работала и занималась различными проектами», — объяснила модель.

Ранее в апреле сообщалось, что Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш».