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14:32, 23 апреля 2025Ценности

Модель Перминова высказалась о финансовой стороне отношений с миллиардеров Лебедевым

Модель Перминова заявила, что сама зарабатывала деньги в отношениях с Лебедевым
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Nina Ricci

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова высказалась о финансовой стороне отношений с ним. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

38-летняя манекенщица заявила, что ее удивили комментарии о том, кто ее обеспечивает. Так, по словам знаменитости, длительное время она зарабатывает деньги сама.

«Уже достаточно лет я независимая и материально самостоятельная. Уж точно способна оплачивать все свои расходы и содержать собственных детей», — указала автор поста.

При этом Перминова отметила, что благодарна за встречу с Лебедевым, однако во время совместной с ним жизни она не прекращала трудиться.

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«Я благодарю Бога за свою интересную жизнь, где не все было гладко и сладко. Безусловно, за встречу с Александром. Он, конечно, дал мне многое. С ним мы не только растили наших детей, с ним росла и я сама, и он. Неизменно было одно: я всегда работала и занималась различными проектами», — объяснила модель.

Ранее в апреле сообщалось, что Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш».

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