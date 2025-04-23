Названо количество поставленных ВС России дронов

Путин: ВС России поставили более 1,5 миллиона дронов в 2024 году

Вооруженные силы (ВС) России получили более 1,5 миллиона беспилотников в 2024 году. Количество переданных аппаратов назвал президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС.

«Поставлено также более 1,5 миллиона беспилотников разных типов», — сказал президент. По его словам, ежедневно на передовую направлялось около четырех тысяч FPV-дронов.

Ранее в апреле «Известия» писали, что российские беспилотники-ретрансляторы «Пересмешник», которые смогут увеличить дальность действия FPV-дронов, начали поступать в зону проведения специальной военной операции.

В том же месяце Путин призвал интегрировать дроны различных типов в единый разведывательно-ударный контур. Также он отметил, что выпуск беспилотников корабельного базирования и морских дронов важен для развития флота.