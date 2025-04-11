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18:57, 11 апреля 2025Наука и техника

Путин призвал интегрировать дроны в единый контур

Путин призвал интегрировать дроны в разведывательно-ударный контур
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал интегрировать дроны различных типов в единый разведывательно-ударный контур. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по вопросам развития Военно-морского флота, передает РИА Новости.

Он отметил, что разработка и выпуск беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования и морских дронов важны для качественного развития флота.

«Все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур, связанный с нашей спутниковой группировкой», — сказал президент.

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В апреле источники «Известий» сообщили, что специалисты Балтийского высшего военно-морского училища создали дрон-камикадзе «Марлин», способный уничтожать вражеские катера на море и в реке.

В марте стало известно, что концерн «Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в этом году. В 2024 году производство аппаратов увеличили в десять раз.

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