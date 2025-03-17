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16:15, 17 марта 2025Наука и техника

«Калашников» поставил первые дроны «КУБ» в 2025 году

«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Концерн «Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«"Калашников" осуществил первую в 2025 году поставку управляемых боеприпасов "КУБ" в рамках государственного контракта в полном объеме», — говорится в сообщении.

Концерн напомнил, что в 2024 году производство аппаратов увеличили в десять раз. Тогда же был заключен первый контракт на поставку «КУБ-Э» за рубеж.

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Дроны «КУБ» предназначены для поражения бронетехники в тактической глубине противника. «КУБ-Э» развивает скорость до 130 километров в час, а радиус действия аппарата составляет 25 километров. Дрон со взлетным весом до восьми килограммов несет осколочно-фугасную боевую часть.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что Вооруженные силы России успешно применяют новые дроны-камикадзе «КУБ-2» в зоне СВО. Аппараты весом более 10 килограммов оснащены оптико-электронными системами, которые позволяют операторам корректировать дроны при изменении местоположения цели.

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