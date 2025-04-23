«Салават Юлаев» победил «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Определился третий полуфиналист Кубка Гагарина сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московским «Спартаком» в седьмом матче четвертьфинальной серии. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл серию до четырех побед со счетом 4:3. Команда вышла в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышли челябинский «Трактор» и московское «Динамо». В следующем раунде турнира они сыграют между собой.