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16:57, 23 апреля 2025Бывший СССР

Постсоветская страна выдала России военного уклониста

Азербайджан выдал России объявленного в розыск военного уклониста Савлатова
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

Азербайджан выдал России военного уклониста, объявленного в розыск. Об этом сообщает Генеральная прокуратура кавказской республики.

Ведомство удовлетворило ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче гражданина РФ для привлечения его к уголовной ответственности. Сообщается, что он был объявлен в международный розыск по обвинению в самовольном оставлении места службы.

Российского гражданина задержали в январе на территории Азербайджана. Он был помещен под арест. О других подробностях не сообщается.

В марте Азербайджан отказался выдавать Россию «золотую судью» Елену Хахалеву. Ее обвиняют в хищении средств в особо крупном размере.

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