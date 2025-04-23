Постсоветская страна выдала России военного уклониста

Азербайджан выдал России объявленного в розыск военного уклониста Савлатова

Азербайджан выдал России военного уклониста, объявленного в розыск. Об этом сообщает Генеральная прокуратура кавказской республики.

Ведомство удовлетворило ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче гражданина РФ для привлечения его к уголовной ответственности. Сообщается, что он был объявлен в международный розыск по обвинению в самовольном оставлении места службы.

Российского гражданина задержали в январе на территории Азербайджана. Он был помещен под арест. О других подробностях не сообщается.

В марте Азербайджан отказался выдавать Россию «золотую судью» Елену Хахалеву. Ее обвиняют в хищении средств в особо крупном размере.