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20:30, 23 апреля 2025Спорт

Премьер-министр Чехии отреагировал на «угрозы» Дмитрия Медведева в адрес Гашека

Премьер-министр Чехии Фиала назвал слова Медведева в адрес Гашека угрозами
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в социальной сети X отреагировал на заявление зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека.

Фиала назвал слова Медведева угрозами и посчитал их абсолютно неприемлемыми. «Игнорировать их невозможно. Это еще раз подтверждает агрессивный и опасный характер российской политики», — заявил политик.

22 апреля Гашек сообщил, что пожаловался в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея на Медведева. Он заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему.

6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. После этого Медведев в Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.

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