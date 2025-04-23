Россиянам назвали продлевающий жизнь недорогой продукт

Врач Агапкин заявил, что регулярное употребление яблок продлевает жизнь

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал недорогой продукт, регулярное употребление которого продлевает жизнь. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, способствуют ли яблоки долголетию, ответила положительно. С ней согласился Агапкин. Он объяснил, что этот продукт снижает уровень холестерина в крови, а также помогает похудеть. «Употребление яблок (...) действительно продлевает жизнь», — заявил специалист.

Ранее Агапкин рассказал, как снизить риск инфарктов и инсультов. Врач посоветовал тем, кто хочет защитить себя от сердечно-сосудистых заболеваний, принимать витамины B6 и B12.

Перед этим Агапкин сообщил, что многие листовые овощи помогают снизить давление без таблеток. К ним специалист, в частности, отнес шпинат.