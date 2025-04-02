Россиянам назвали способ снизить риск инфарктов и инсультов

Врач Агапкин: Прием витаминов B6 и B12 снизит риск инфарктов и инсультов

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ снизить риски возникновения инфарктов и инсультов. Выпуск с объяснением врача доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин объяснил, что с возрастом в организме накапливается аминокислота гомоцистеин, которая разрушает сосуды и приводит к образованию на них атеросклеротических бляшек. Врач добавил, что из-за этого у человека может случиться инфаркт или инсульт.

Чтобы снизить уровень гомоцистеина, врач призвал принимать препараты, содержащие комбинацию из трех витаминов: B6, B9 и В12. Он отметил, что эти микроэлементы помогут восстановить здоровье сосудов, а также значительно снизить риск ишемии, тромбоза, инфаркта и инсульта.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам «незаменимую восьмерку» для сердца. По ее словам, для предупреждения инфаркта нужно правильно питаться, заниматься физической нагрузкой, а также следить за уровнем сахара, холестерина и давления.