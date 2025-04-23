Путин наградил ставшего жертвой агрессивного пациента фельдшера

Путин наградил фельдшера Печелатова, убитого пациентом в Иркутской области

Президент России Владимир Путин наградил фельдшера Александра Печелатова из Иркутской области, который стал жертвой агрессивного пациента. Имя медика значится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Медик получил медаль Луки Крымского. Ее статут предусматривает награждение за деятельность, направленную за развитие здравоохранения. Награждение медалью Луки Крымского может быть произведено посмертно.

Фельдшера не стало в ноябре 2024 года. Он приехал на вызов к пациенту, который ударил медика ножом. Спасти Печелатова не удалось.

Ранее Владимир Путин наградил орденом Мужества военкора «Известий» Александра Федорчака, журналиста Первого канала Анну Прокофьеву и оператора «Звезды» Андрея Панова. Их не стало вследствие атаки украинских войск на территории Луганской народной республики.