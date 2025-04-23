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13:00, 23 апреля 2025Наука и техника

Путин назвал наиболее серьезный фактор боевого успеха

Путин назвал FPV-дроны наиболее серьезным фактором боевого успеха
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

FPV-дроны являются наиболее серьезным фактором боевого успеха, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

«Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», — сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.

По его словам, в 2024 году на передовую ежедневно отправлялось около четырех тысяч FPV-дронов.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг «Росэл» начал испытания системы «свой — чужой» для беспилотных летательных аппаратов.

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